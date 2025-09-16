Pancaro: "La squadra non ha entusiasmo. Derby? Spartiacque importantissimo"

A commentare il momento complesso che sta vivendo la Lazio è intervenuto l'ex difensore biancoceleste, Giuseppe Pancaro, ai microfoni di Radiosei nel corso della trasmissione “Non mollare mai”. Archiviata la pesantissima sconfitta contro il Sassuolo, terminata 1-0 per i neroverdi di Grosso, ora è già tempo di derby: la Lazio domenica 21 settembre alle ore 12:30 sarà impegnata alla Stadio Olimpico contro la Roma di Gasperini. Una sfida tutt'altro che semplice, soprattutto per la portata del match.

La stagione è partita male, raccogliere 3 punti in tre partite con Como, Verona e Sassuolo evidenzia che ci sono dei problemi.

Il fatto del blocco del mercato secondo ha inciso perché si è ripartiti senza entusiasmo, anche se, al contrario, i tifosi hanno risposto alla grande con gli abbonamenti e andando anche a Reggio Emilia. La squadra non ha entusiasmo, non ha quel piglio giusto che ci deve essere soprattutto all’inizio, quando il cammino è ancora da delineare e si può anche sognare.

Detto questo si deve dimenticare la questione del blocco, bisogna conviverci e metterla alle spalle, bisogna fare il possibile per capovolgere la situazione che già oggi, senza essere catastrofisti, è complicata. Il derby, la partita più importante, può diventare uno spartiacque importantissimo nonostante siamo soltanto alla quarta giornata. Può essere un’occasione per cambiare le cose, come potrebbe essere un grande problema qualora le cose non dovessero andare bene. In questo anche Sarri deve cambiare qualcosa, cercando di adeguarsi ai giocatori che ha.

La cosa più urgente da risolvere è legata al mancato entusiasmo, la squadra non è felice di quello che fa in campo, si percepisce; il motivo possono saperlo solo loro. Certamente ripartire con il blocco non ti dà entusiasmo, ma quando ricomincia la stagione ci deve essere sempre la voglia e la speranza di poter fare qualcosa di buono. Tutti sappiamo che in qualsiasi cosa fatta anche nella maniera più professionale possibile, l’entusiasmo conta. Un conto è dare il 100%, un conto è darlo divertendosi.