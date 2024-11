Verona-Roma 3-2 tris e vittoria per la squadra di casa

La partita delle 18 è terminata da pochi istanti. Hellas Verona-Roma è finita con il risultato di 3-2. Tanti gol, grosse lacune difensive per entrambe e una squadra di casa che ci mette più carattere e grinta nel desiderio di portarsi a casa la vittoria. La Roma non ha saputo approfittare di una squadra tecnicamente inferiore che riportava nei suoi undici anche diverse assenze importanti per squalifiche ed infortuni. Ivan Juric dovrà ricompattare un ambiente che oramai da tempo risulta essere un polveriera.

L'andamento del match

Due squadre che entrano in campo mettendo molta grinta e poca tattica. Gli errori sono costanti da una parte e dall'altra, alcuni davvero clamorosi. La partita viene subito sbloccata dai padroni di casa al minuto 13 con Tengstedt, azione personale per l'attaccante e conclusione che batte Svilar. La reazione della Roma è immediata, al minuto 28 il pareggio, Soulè calcia sotto il sette con un bel tiro secco. Partita equilibrata e squadre che giocano in modo speculare. Minuto 34 altro cambio di risultato, Magnani segna di testa da un angolo battuto dal centrocampista Duda. Si chiude il primo tempo. Ripresa che riparte forte per i giallorossi, grande spinta in avanti e gol trovato al minuto 54, Dovbyk viene servito da Celik e deve solo spingere la palla in rete da pochi metri. La Roma adesso entra nella mentalità di vincere a tutti i costi la gara. Il pallino del gioco è suo e il Verona si chiude puntando sul contropiede. Passano i minuti e la costante è questa quando, al minuto 88, Harroui si inventa il gol con una conclusione improvvisa all'angolino, è 3-2 e il Bentegodi esplode di gioia. La Roma ci prova, poche idee e tante azioni arrembanti disordinate. Ci prova anche Dybala con un paio di tiri da fuori ma nulla da fare. Il Verona vince la Roma perde.

La classifica delle due squadre

La Roma resta ferma all'undicesimo posto con 13 punti, davvero una deludente stagione finora per i giallorossi che si aspettavano ben altro. Chissà se si riaccendono le voci di esonero su Juric, come sta accadendo di recente molto spesso sui mancati risultati dalle parti di Trigoria. Il Verona conquista 3 punti molto importanti che la fanno salire a 12 punti, ad un punto da coloro che hanno battuto quest'oggi. La squadra di Zanetti dimostra grande collettività e carattere.