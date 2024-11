Inter-Venezia 1-0, i nerazzurri vincono ma che fatica

Si chiude il posticipo della domenica delle 20.45, Inter batte il Venezia 1-0. La squadra di Inzaghi crea tanto, spreca parecchie occasioni per chiudere ed allargare il risultato e il Venezia ha la bravura e la fortuna di restare in partita sputando sangue in campo e lottando su ogni singolo pallone. Nel finale grande brivido per la tifoseria di casa, il Venezia pareggia ma interviene il Var e annulla il gol per un tocco di mano che spinge letteralmente la palla in rete.

L'andamento del match

I primi 45 minuti scorrono a senso unico, Inter che domina e crea tanto, imprecisa però in fase di conclusione. Due le occasione più nitide, la prima tra i piedi di Thuram che calcia sul fondo e poi tocca a Mkhitaryan che viene fermato da una buona parata, anche se centrale, di Stankovic. Un lampo improvviso arriva anche dalla squadra di Di Francesco con Oristanio che con una gran bella giocata va vicinissimo al gol, salva tutto però Sommer con un paratone. Il secondo tempo riparte come il primo. Avanti tutta per i padroni di casa, con un gol annullato dal Var al minuto 53, a realizzarlo è Mkhitaryan ma dopo averlo rivisto dalla cabina Var si nota un fuorigioco che riporta il risultato sullo 0-0. Continua incessante la spinta dell'Inter. Al 65simo l'Inter concretizza le tante azioni di attacco con il gol di Lautaro Martinez, assist al bacio di Di Marco e l'attaccante argentino schiaccia di testa battendo Stankovic. L'Inter continua ad aver il dominio della partita senza però segnare il 2-0. Al minuto 97 arriva il gol del Venezia ma è il Var ad intervenire. C'è un tocco di mano e non resta nemmeno più un secondo da giocare. E' finita con la vittoria di misura della squadra di Inzaghi.

La classifica di Inter e Venezia

L'Inter prende ben 3 punti al Napoli e si porta ad un punto di distanza prima dello scontro diretto della prossima giornata. Inter seconda a 24 punti. Venezia fermo ad 8 punti, terzultimo posto e preoccupazione in casa Di Francesco. Il punto acciuffato momentaneamente dal gol di Sverko di questa sera era oro prezioso per il Venezia.