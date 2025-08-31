Cancellieri in conferenza: "Un'emozione tornare all'Olimpico. Sul ballottaggio con Isaksen..."

Una super Lazio che torna a vincere all'Olimpico dal 9 febbraio. Un risultato che ristabilisce fiducia in un ambiente troppo scottato dalle ultime delusioni estive, la più recente quella contro il Como. La squadra di Sarri cala così il poker contro un Verona con poche idee e con molte lacune difensive, che permettono ai biancocelesti di dominare una sfida, a livello di risultato e umorali, preziosissima.

Al termine del match contro il Verona, è intervenuto ai microfoni dalla sala stampa insieme al mister anche Matteo Cancellieri.

Come ho ritrovato il mister? E dopo la sconfitta di Como? L'ho trovato sempre uguale. Sa come trasmetterci le cose, sono contento. Dovevamo dare una risposta anche a chi ci circonda. Dobbiamo continuare su questa strada .

Un aspetto che ci aiuta è l'attacco in profondità ma dipende sempre da chi affrontiamo. Lo scorso anno ho avuto un infortunio che me lo sono portato dietro per un bel periodo. Un aspetto su cui devo lavorare è il goal e fornire più assist. Aiutare la squadra con un lavoro più sporco va bene. Tornare all'Olimpico? Non ti stanchi mai, è sempre un'emozione.

Il ritorno di Isaksen? Tutti possono essere fondamentali, non sta a me decidere, ho un buon rapporto con Gustav e c'è stima e simpatia fuori dal campo, ma tutti abbiamo un obiettivo comune e questo è l'importante.