Fabiani: "Sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare"

È stato proprio lo Stadio Olimpico il teatro dell'ultima debacle dello scorso campionato contro il Lecce, costata alla Lazio l'assenza alle competizioni europee per quest'annata. In un momento così complesso ora è il campo a dover parlare. La Lazio di Sarri oggi più che mai è alla ricerca di una rivincita dopo il pessimo debutto contro i lariani. Ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio è stato proprio il direttore sportivo, Angelo Fabiani, a rilasciare alcune dichiarazioni nel pre partita di Lazio-Verona.

Fabiani a Dazn