Fabiani: "Sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare"
È stato proprio lo Stadio Olimpico il teatro dell'ultima debacle dello scorso campionato contro il Lecce, costata alla Lazio l'assenza alle competizioni europee per quest'annata. In un momento così complesso ora è il campo a dover parlare. La Lazio di Sarri oggi più che mai è alla ricerca di una rivincita dopo il pessimo debutto contro i lariani. Ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio è stato proprio il direttore sportivo, Angelo Fabiani, a rilasciare alcune dichiarazioni nel pre partita di Lazio-Verona.
Fabiani a Dazn
A lunghi tratti abbiamo fatto bene, giocandoci quasi anche un posto in Champions League, ma il calcio è fatto cosi. Abbiamo mantenuto la promessa di non smantellare la squadra. I giocatori stanno seminando concetti diversi, e sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare. Non ci sono più squadre “materasso”, anche squadre di seconda fascia possono dar fastidio.