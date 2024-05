Il Tempo | Lazio Women, doppietta Visentin: biancocelesti in Serie A

Il sogno sfiorato lo scorso anno ora è realtà. La Lazio femminile è tornata in Serie A dopo una stagione passata ai vertici della classifica. La matematica è arrivata ieri, a Ravenna, in una partita che sembrava stregata ma che alla fine le capitoline hanno portato a casa superando 2-0 le emiliane. Un campo ai limiti del praticabile, un arbitro non troppo in giornata, due legni colpiti dalle biancocelesti, un rigore fallito da Moraca ma poi la grande gioia: ci ha pensato Visentin a segnare una doppietta pesantissima che non vale solo il successo in trasferta ma che significa promozione diretta nella massima serie. È stata un’annata da incorniciare: un solo ko e tre pari, poi la squadra di mister Grassadonia ha saputo solo vincere. «È stata una stagione soffertissima, sapevamo di non essere le più forti ma ha avuto la meglio un gruppo che è stato ossessionato dalla vittoria - il commento del tecnico ai canali del club - questa squadra ogni giorno ha alzato l'asticella e non ha mollato mai niente. Sono ragazze straordinarie, hanno vinto un campionato incredibile». Ora l’appuntamento è al Fersini dove ci sarà la grande festa: domenica a Formello arriverà il Parma per l’ultima giornata di campionato e le capitoline potranno finalmente celebrare il traguardo raggiunto davanti al pubblico laziale.