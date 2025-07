Cardone: "Il blocco si riflette anche sulla Primavera, è fondamentale…"

Ormai da giorni il mondo Lazio convive con l'impossibilità di fare mercato in questa sessione estiva dopo il blocco hard sulle operazioni in entrata ricevuto in seguito allo sforamento dei tre paletti economici per fare mercato.

Intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radiosei, Giulio Cardone, giornalista di La Repubblica, ha fatto il punto della situazione in casa Lazio.

Immobile torna in Italia, ieri si è sbloccata la situazione con il Besiktas con il quale ha trovato un accordo per la rescissione del contratto. Firmerà con il Bologna per un anno con opzione per il secondo a 2 milioni di euro a stagione. A Bologna finirà anche Bernardeschi.

Il blocco del mercato della Lazio si riflette anche sul lavoro dei talent scout e del settore giovanile. Anche il programma che era stato stilato con chi si occupa di reclutare talenti in giro del mondo è bloccato. Il club non ha le armi, in questo momento, per prendere i giocatori che aveva messo nel mirino per la Primavera.

Ora è fondamentale lavorare al massimo per sbloccare il prima possibile la situazione, anche e soprattutto quella riguardante il parametro del costo del lavoro, fondamentale per le sorti del mercato di gennaio. La prossima fotografia di bilancio sarà scattata il 30 settembre con sentenza entro il 30 novembre da parte dell’organismo che prenderà il posto della Covisoc. Si spera che con la cessione di Tchaouna ed altri tagli ci si possa presentare in regola per evitare che a gennaio si possa fare non solo un mercato a saldo zero. Ma la buona riuscita di questo percorso non va considerato così scontato come qualcuno lascia intendere. E’ stata combinata grossa in questa estate…