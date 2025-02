Inter-Lazio: un possibile rientro di un biancoceleste in Coppa Italia

Il pareggio contro il Venezia, squadra che al momento rischia la retrocessione in Serie B insieme al Monza e all'Empoli, è stato molto doloroso per la squadra biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni, tuttavia, si avvicinano una serie di scontri con temibili avversari. La Lazio, durante le prossime partite, potrà avere l'occasione per una sorta di rivicita personale e tentare di aggiudicarsi i 3 punti, essenziali dato che adesso la Juventus si trova a 2 punti di vantaggio. Nel prossimo match, la rosa biancoceleste, dovrà affrontare l'Inter in Coppa Italia e tentare di non ripetere la partita del 16 dicembre nel campionato di Serie A, terminata 0-6 per la squadra di Simone Inzaghi. Con Taty, Hisaj e Dele-Bashiru indisponibili per infortunio, il mister Baroni dovrà pensare bene alle pedine da schierare, inoltre, sembra che un biancoceleste potrebbe riscendere in campo.

Inter-Lazio: il possibile rientro di un biancoceleste

Come era successo a Hisaj e Basic prima del reintegro di febbraio, può accadere anche a Luca Pellegrini, infatti, nonostante il biancoceleste sia fuori dalla lista della Serie A e dalla lista UEFA, il terzino può essere schierato in Coppa Italia, dove non esiste nessun limite per le liste. Dopo la sua esclusione a causa di motivi di condotta, come detto dal mister Baroni, Luca Pellegrini oggi sarà convocato e domani sarà in panchina per il match contro l'Inter. Al momento il biancoceleste spera che le sue sorti siano simili a quelle di Hisaj, vale a dire, prima fuori, poi dentro in Coppa Italia e poi full time, tuttavia, Hisaj sembra intoccabile per Baroni, perciò il terzino può sperare soltanto nel cambio con Basic, dato che in Serie A si possono effettuare sempre due switch.

Luca Pellegrini: la stagione del biancoceleste

Il terzino Luca Pellegrini è sceso in campo molte volte nel corso della stagione, infatti, è stato schierato dal mister Marco Baroni in 14 partite nel campionato di Serie A, dove ha realizzato 3 assist e ricevuto 2 cartellini gialli. In Europa League, invece, il biancoceleste ha giocato 7 partite e ricevuto 3 gialli. Nel corso della stagione, Pellegrini, è stato utilizzato molto spesso dall'allenatore, tuttavia, nel post partita contro l'Hellas Verona, datata 19 gennaio 2025, è stato comunicata la sua esclusione dalla lista della Serie A e UEFA.