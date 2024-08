Gioia Isaksen: arrivata la chiamata dalla Nazionale

È arrivata la convocazione dalla Nazionale danese per Gustav Isaksen: l'esterno classe 2001 è stato chiamato dal CT Morten Wieghorst per i due impegni di Nations League contro Svizzera e Serbia, previsti a settembre.

Nonostante una prima stagione non esaltante alla Lazio, quest'anno Isaksen avrà sicuramente più spazio, grazie soprattutto all'assenza di un veterano come Felipe Anderson. Il precampionato sotto la guida di Baroni non è stato brillante, e i suoi ingressi in campo contro Venezia e Udinese sono stati tendenti all'insufficienza. Tuttavia, il danese è riuscito a trovare la via del gol nell'ultimo match a Udine, anche se la sua rete arrivata nel finale si è rivelata inutile nella sconfitta per 2-1 contro i bianconeri.

Questo potrebbe essere l'anno della sua consacrazione, ma la linea tra il successo e l'anonimato è sottile. Ora sta a Isaksen dimostrare il suo valore, qualità che sono comunque state riconosciute in patria, dove si godrà l'onore della convocazione in Nazionale.

Il post della Nazionale danese con le convocazioni:

