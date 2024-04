Winter: "La Lazio gioca bene, è una bella squadra ma può fare di più"

Intervenuto durante l'evento Padel Best Expo, l'ex centrocampista Aron Winter ha parlato ai microfoni di TMW esprimendosi in merito alla Serie A in generale facendo anche alcuni commenti sull'andamento stagionale della Lazio.

Queste le sue parole:

"Ho visto qualche partita della Lazio uno o due mesi fa, secondo me giocavano bene anche se in campionato hanno un periodo complicato.

La sconfitta della Lazio nel derby?