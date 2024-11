Red Bull vuole sbarcare in Italia: altre due squadre nel mirino oltre al Toro

La questione Red Bull-Torino ha guadagnato attenzione a livello internazionale, riportata non solo da testate nazionali ma anche da testate estere.

La situazione

Tutto è iniziato a settembre, quando la Red Bull ha avviato un rapporto di sponsorship con il Torino FC, squadra guidata dal presidente Urbano Cairo.

Secondo quanto riportato da La Stampa, alcuni incontri preliminari sarebbero avvenuti tra Cairo e rappresentanti della Red Bull, generando voci su un possibile interesse dell'azienda a entrare nella proprietà del club.

Tuttavia, Cairo ha prontamente smentito le speculazioni, affermando pubblicamente:

Anni fa Ciuccariello, oggi Red Bull. Cambia il soggetto ma la costante è la totale falsità delle notizie pubblicate.

Anche il sindaco di Torino si è affiancato alla smentita, aggiungendo che non ci sono stati colloqui con la Red Bull per la cessione del club.

La contro-smentita

Tuttavia, La Stampa ha risposto difendendo l'attendibilità delle sue fonti e sostenendo che le indiscrezioni iniziali non siano prive di fondamento, lasciando aperta la possibilità che ci sia stato almeno un primo contatto informale.

La contro-smentita della testata ha quindi gettato benzina sul fuoco, alimentando speculazioni su quello che potrebbe rappresentare un passo epocale per il Torino e per il calcio italiano in generale.

Ma dall'estero si parla di interesse anche per altri club.