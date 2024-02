CdS| Tanta voglia di Lazio: troppi restano fuori

“L'esodo quando ancora non si conosceva l'esito” si legge su Il Corriere dello Sport per descrivere la situazione legata alla trasferta di Monaco e al fatto che tanti tifosi rimarranno a Roma con il biglietto aereo già acquistato e senza il tagliando per la sfida. Il settore ospiti si è riempito in un attimo e non sono bastate le preghiere dei sostenitori biancocelesti. Il sold out dell'Allianz Arena ha reso impossibile ogni tipo di aggiunta: i posti erano 3.200 e tale numero rimarrà nonostante le numerose richieste da parte dei tifosi della Lazio. “Non c'è alcuna possibilità”, parola di Marco Canigiani. Non sono pochi quelli costretti a una scelta: diverse sono state le disdette per gli alberghi. L'alternativa è viversi comunque la trasferta consapevoli di non poter assistere al match. “Abbiamo avuto 15.000 accessi al portale. Siamo soggetti alle disponibilità del club ospitante” quanto chiarito dallo stesso Canigiani, responsabile dell'area marketing.

La rabbia, d'altronde, è aumentata anche quando sono comparsi altri biglietti per altri settori a prezzi triplicati. Sarà una trasferta anomala lì dove si deciderà a seguire comunque la squadra a Monaco. Bisogna difendere il vantaggio per tentare di conquistare una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un momento in cui sostenere la squadra potrebbe essere fondamentale, motivo per cui si potrebbe decidere di partire ugualmente per Monaco. La polemica è, come ci si aspettava, sfociata anche sui social. Intanto, a Torino saranno presenti quasi 1000 laziali.