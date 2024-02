Bayern Monaco-Tuchel, è finita: le ultime

Bayern Monaco e Tuchel, due strade in procinto di separarsi. Quella che nei giorni passati sembrava essere una voce sempre più concreta, ora è confermata. Il club stesso ha, infatti, rilasciato tramite i propri canali l'informazione circa la conclusione della collaborazione al termine della stagione.

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.



Un comunicato che segue l'indiscrezione lanciata questa mattina dall'agenzia tedesca Dpa citando Bild e Sky Sport DE. Ma non è, dunque, un addio che avrà luogo nell'immediato, bensì a giugno. Per il momento è infatti sospesa la possibilità di assistere all'esonero dell'allenatore tedesco che ha perso le ultime tre partite giocate contro Bayer Leverkusen, Lazio e Bochum. Al momento, tuttavia, non si fanno nomi circa il suo successore.

Qui di seguito le dichiarazioni dell'attuale allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel riportate dal sito ufficiale del Bayern Monaco.

"Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora, ovviamente continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo".

Nessuna novità dovrebbe riguardare, dunque, la panchina del Bayern Monaco in vista della sfida di Champions League che avrà luogo la sera del 5 marzo e valida per il ritorno. L'andata ha sorrisa ai biancocelesti, ma il ritorno si rivela una sfida difficilissima da affrontare per i biancocelesti, che dovranno essere bravi a mantenere la calma e a riproporre la prestazione portata a casa all'andata.

Nel comunicato pubblicato dal Bayern Monaco sono, inoltre, presenti le dichiarazioni del CEO del club tedesco: