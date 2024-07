Il Messaggero | La Salernitana fa la spesa a Formello

Baroni partirà da queste idee di base nelle amichevoli di Auronzo contro i dilettanti locali, il Trapani e la Triestina, e in quelle con l’Hansa Rostock del 27 luglio e con il Lipsia del 10 agosto. La seconda opzione sarà il 4-3-3. Nel frattempo uno dei tanti calciatori sondati in estate, Calvin Stengs, dopo l’amichevole col Dordrecht è tornato sulle voci sulla Lazio: «Sono vere, ma non c'è nulla di concreto. Sono al Feyenoord da un anno – le sue parole a ESPN – e mi sento felice», rispondendo poi «Sì, certamente», alla domanda sulla voglia di restare a Rotterdam. Un’ennesima conferma dopo le ripetute smentite della società sulla possibilità di vedere il classe ’98 a Formello la prossima stagione.

Stengs e la Lazio

Il suo nome era stato considerato prima dell’arrivo di Noslin, ma non è nella lista dei piani b in merito all’operazione per Greenwood, che resta l’unico vero obiettivo di livello superiore in attesa di una risposta definitiva dal Manchester United.

Salerno potrebbe svuotare Formello

Uscite: oltre André Anderson e Magro, la Salernitana pensa anche a Gonzalez e Kamenovic. Testa al mercato quindi, ma nel frattempo Lotito freme per altri progetti ben delineati: «Ora partiamo con l’academy e soprattutto con lo stadio, per cui confido nella grande professionalità e responsabilità degli amministratori di Roma che sanno bene che vantaggi comporterebbe scegliere noi».

Il Messaggero