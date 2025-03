Onorato a Radio Roma Sound: "Le corse su strada permettono di vivere la città in modo diverso"

Alessandro Onorato è l'assessore che si occupa di grandi eventi, sport e turismo, vale a dire, tutti settori in crisi, infatti, per quanto riguarda lo sport si può pensare allo stadio Flaminio abbandonato ed alle Vele di Calatrava. Il turismo, invece, non è ancora in ottime condizioni a causa del periodo del Covid, mentre in relazione ai grandi eventi si può fare riferimento al Giubileo del 2025. L'assessore Alessandro Onorato, riguardo la maratona di Roma e il progetto dello stadio Flaminio, si è espresso ai microfoni di Radio Roma Sound.

Alessandro Onorato a Radio Roma Sound

Il rapporto tra Roma e la corsa

A Roma, grazie alle corse su strada, quindi la Roma-Ostia, la mezza Maratona di Roma, e naturalmente la nostra Maratona di Roma, stiamo raggiungendo dei numeri incredibili, sono eventi che permettono alle romane e romane di vivere la città in un modo diverso, agli appassionati di sport, ma anche di promuovere la nostra città all'estero. Questi appuntamenti spingono migliaia e migliaia di persone a venire a Roma ancora una volta, a rimanerci diversi giorni, portare i loro familiari, insomma creano anche un grandissimo indotto economico.

Sulla concomitanza tra la maratona e Roma-Cagliari

Ci sta lavorando il prefetto. Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio, quindi ci aspettiamo che ci sia una scelta di buon senso. Anche su questo vorrei dire che dietro all'organizzazione di grandi eventi c'è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all'ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza. Praticamente un anno fa gli organizzatori e il Comune avevano comunicato alla Lega, prima di fare i calendari, che in quella data ci sarebbe stata la Maratona di Roma con oltre 50 mila partecipanti che vengono da tutte le parti del mondo. Insomma, serviva un po' più di accortezza da parte della Lega Calcio, ma sono sicuro che con il lavoro puntuale e prezioso del prefetto Giannini si troverà la scelta e la soluzione più giusta per garantire sia agli appassionati del calcio e della Roma di poter andare allo stadio con serenità, e naturalmente a chi vuole vivere questa grande festa di sport della Maratona, di poter vivere la città.

Se ci sono novità sullo stadio Flaminio