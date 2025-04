Isaksen: “Domani sarà difficile, l'obbiettivo è quello di..."

Insieme al tecnico Marco Baroni, in conferenza stampa pre Bodo/Glimt-Lazio si è presentato Gustav Isaksen che ha parlato così della sfida di domani.

Quando sono arrivato in Italia era molto complicato per il caldo, lo stesso al contrario per il freddo. È tutto mentale, il calcio è questo. Non cambia niente, anche con il campo sintetico. Dobbiamo fare le cose giusto, essere attenti e concentrati. L'obiettivo è arrivare fino in fondo, ma prendiamo una partita alla volta. Sappiamo che domani sarà una partita difficile, ma sappiamo che si gioca sui 180 minuti: domani è il primo tempo e sarà fondamentale.