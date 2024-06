La Curva Nord annuncia: "Domani alle 21.00 comunicheremo le nuove iniziative…"

La manifestazione di ieri ha riscosso grandissima adesione da parte di moltissimi laziali di ogni generazione. È stato un pomeriggio all'insegna della Lazialità in cui più di 15.000 tifosi biancocelesti sono scesi in piazza per manifestare tutto il loro dissenso verso la gestione societaria di Claudio Lotito. Un corteo che è andato ingrossandosi come un fiume in piena fino a giungere a Ponte Milvio che era diventato una marea biancoazzurra.

Già ieri nel corso della contestazione era stato annunciato che quella non sarebbe stata una sola iniziativa, ma la prima di una serie: per questo motivo sulle pagine ufficiali del tifo organizzato biancoceleste è stato diffuso un messaggio rivolto a tutti i laziali in cui si specifica che domani, domenica 16 giugno, verrà diffuso un comunicato congiunto in cui si spiegheranno le linee guida per la prossima stagione.

Il messaggio diffuso dalla pagina Instagram della Curva Nord

ERAVAMO TANTISSIMI MA GIORNALI E RADIO MINIMIZZANO.

E ALLORA,COME SEMPRE.TOCCA A NOI FAR CAPIRE A TUTTI

L'IMPONENZA DELLA MAREA BIANCOCELESTE CHE IERI HA

PORTATO IN STRADA IL PROPRIO DISSENSO.

TAGGA IL NOSTRO PROFILO NELLE TUE STORIE E MANDACI LE

FOTO CHE HAI FATTO IERI,VERRAI RICONDIVISO IN MODO TALE DA

INTASARE I SOCIAL E CONTINUARE LA PROTESTA QUI.

SARÀ UN MODO PER DARE SEGUITO ALLA FANTASTICA GIORNATA

DI IERI, FACCIAMO RENDERE TUTTI QUANTI CONTO DELLA FORZA

DEL NOSTRO POPOLO.MANTENIAMO ACCESA LA FIAMMA DELLA

CONTESTAZIONE.

NON CI FERMEREMO QUI,DOMANI ALLE ORE 21 USCIRÀ IL

COMUNICATO CONGIUNTO DI TUTTA LA TIFOSERIA DOVE

ANNUNCEREMO E SPIEGHEREMO IL NOSTRO PENSIERO E LA

LINEA GUIDA PER LA PROSSIMA STAGIONE

ANDIAMO AVANTI LAZIALI!

Il comunicato della Nord su Instagram