Orsi: "Una contestazione così non c'era mai stata. Non c'è attaccamento da parte della società"

L'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi si è espresso sulle frequenze di Radio Radio per commentare la protesta del popolo laziale nei confronti della società. Secondo Orsi, la presidenza biancoceleste pecca di mancanza d'amore verso i suoi stessi tifosi, che invece non fanno mai mancare la loro passione in qualsiasi situazione. Il calcio è fatto di emozioni, ma sembra che queste emozioni non si riescano a dare indietro a tutta quella gente che paga e che soffre per questa squadra. Di seguito le sue parole:

riutilizzabile

Le parole di Fernando Orsi sulla protesta dei laziali:

Tutti hanno ragione e tutti quanti hanno torto. Io ho passato 17 anni in una società così come la Lazio, e non c’è stato mai un così grande fermento e grande contestazione come in questo momento. Però bisogna fare anche o un passo indietro o un passo avanti per il bene della società perché sennò si comincia male. Ed è vero che a prescindere uno può contestare un meno, però poi dopo ci sono altre implicazioni che sono molto importanti: quelle di una società che se sta a cuore ai tifosi fa un passo indietro, se sta a cuore al presidente della società fanno un passo indietro anche loro, oppure fanno un passo avanti e si vanno a spiegare. E una delle due fa qualcosa di diverso, di più

Sulla società e sui tifosi: