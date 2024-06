Lazio Women, Grassadonia: "Stiamo già lavorando per la prossima stagione, vogliamo allestire la squadra nel miglior modo possibile"

La Lazio Women ha vissuto una stagione straordinaria, culminata con la promozione in Serie A. L'anno prossimo, le biancocelesti, ancora guidate da Grassadonia, affronteranno squadre più esperte e meglio equipaggiate. Per questo motivo, come ha dichiarato l'allenatore ai canali ufficiali del club, la società sta lavorando per assicurare una rosa adeguata e competitiva.

Queste sono state le parole del tecnico:

“Da quando è terminato il campionato ci siamo proiettati sulla nuova stagione e stiamo lavorando per allestire la squadra nel miglior modo possibile. Con grande determinazione non ci siamo mai nascosti fin dal primo giorno. Sapevamo fosse difficile, abbiamo fatto i complimenti a chi ha lottato insieme a noi. La Lazio ha un gruppo straordinario. Certamente lo spareggio perso lo scorso anno ha lasciato scorie negative. Era stata una cavalcata anche quella, soffiata sul finire nella sfida contro il Napoli. Avevamo avuto la possibilità con la vittoria di Verona di prendere il primo posto, abbiamo cercato di farlo con il Pomigliano e non ci siamo riusciti. L’anno dopo siamo ripartiti con determinazione, brave ragazze. La società ci è stata sempre vicina soprattutto nei momenti particolari, va un plauso a loro. Non ci siamo mai sentito soli e siamo stati accompagnato da pressione ma chi sta alla Lazio ci deve convivere”.