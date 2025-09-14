Lazio, momento chiave per Cancellieri: l’esterno è vicino ad un primato della sua carriera

Matteo Cancellieri sta vivendo un avvio di stagione che potrebbe rappresentare un momento chiave nel suo percorso di crescita con la maglia della Lazio. Dopo una prima annata in cui ha faticato a trovare continuità e spazio, l’esterno classe 2002 sembra ora pronto a ritagliarsi un ruolo più importante nelle rotazioni di Maurizio Sarri. La sua evoluzione, già notata durante il precampionato, è diventata ancora più evidente in questo inizio di Serie A, complice anche la sfortuna di Gustav Isaksen, fermato da una mononucleosi che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane.

Un primato da raggiungere per Matteo

Cancellieri ha così avuto la possibilità di partire titolare nelle prime due giornate di campionato, e con ogni probabilità verrà confermato dal primo minuto anche nella terza. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, se ciò dovesse accadere, raggiungerebbe quota tre presenze consecutive da titolare in Serie A, eguagliando il suo record personale stabilito nella stagione 2022/2023 tra campionato ed Europa League. All’epoca, quelle tre presenze erano arrivate in momenti sporadici e senza una reale continuità; oggi, invece, sembrano l’inizio di un percorso diverso, fatto di maggiore responsabilità e fiducia da parte dello staff tecnico.

Un risultato importante anche dal punto di vista personale

Questo dato, pur solo statistico, è indicativo di un cambiamento più profondo. Cancellieri non è più soltanto un giovane da far crescere con calma, ma sta diventando una vera alternativa credibile nel reparto offensivo biancoceleste. Il tecnico Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha sottolineato i progressi del ragazzo, parlando della sua crescita sia mentale che tattica. Se continuerà su questa strada, approfittando delle occasioni che il campo gli offre, Cancellieri potrà finalmente dimostrare il suo valore anche a livelli più alti. La stagione è lunga, ma le premesse per un salto di qualità concreto ci sono tutte.