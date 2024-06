GIULIO CARDONE (La Repubblica) IN COLLEGAMENTO A ‘QUELLI CHE…’

“Questo continuo andare avanti e indietro sulle trattative tra brusche frenate e i ‘quasi fatto’ non rende facile la nostra vita di cronisti e non è nemmeno facile rassicurare la gente.

"Quando prendi un allenatore come Baroni come puoi non parlare di ridimensionamento? La società si stizzisce quando lo diciamo e allora prima dell’11 luglio prendessero un giocatore che ci possa smentire"

La situazione oggettiva è questa: siamo passati da Sarri a Tudor a Baroni e abbiamo perso Kamada, Luis Alberto e Felipe Anderson.

L’unico sostituito è Anderson con Tchaouna che è una scommessa. Ma almeno è giovane e viene dal campionato italiano.

Va detto che rispetto al passato la Lazio si sta muovendo in anticipo, ma se il giocatore di livello su cui eri davvero in anticipo – Stengs – è praticamente sfumato, capite che si torna alle solite.

Lotito si è convinto che poiché con questo metodo di freno alle spese si sono comunque ottenuti certi risultati, si debba proseguire su questa strada. Lotito è convinto che anche quest’anno in cui si deve ricostruire, si possa fare come quando prese Inzaghi al posto di Bielsa e si possano ottenere risultati anche con Baroni e con un mercato non dispendioso”.