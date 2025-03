Lazio: il futuro di Marco Baroni e il possibile sostituto del tecnico biancoceleste

Le prestazioni mostrate in campo nelle ultime partite, dovute alla stanchezza fisica e mentale della rosa, hanno fatto scendere la squadra biancoceleste in 6a posizione nella classifica di Serie A, ma non solo, al momento la difesa della Lazio si colloca al 12° posto a causa delle 41 reti subite, superiore soltanto al Venezia. La pausa per la Nations League sarà un occasione per alcuni calciatori di riposarsi e riscendere in campo, contro il Torino, al meglio delle loro forze, tuttavia, se così non fosse, potrebbe non esserci futuro per il tecnico Baroni alla Lazio.

Il futuro del mister Marco Baroni

Dopo la terribile e dolorosa sconfitta contro il Bologna di Italiano, match terminato 5-0 a favore dei rossoblu, la sosta per la Nations League darà modo al mister Baroni di pensare bene alle prossime mosse da fare per riportare la sua Lazio in alto, tuttavia, se l'andamento della squadra biancoceleste non dovesse migliorare si dovrebbe rivalutare anche il futuro dell'allenatore. Il tecnico toscano è legato al club fino a giugno 2026 ma se la Lazio, a fine stagione, non rientrasse nelle Coppe Internazionali si potrebbe pensare ad un divorzio tra il mister e la società biancoceleste.

