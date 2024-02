FIGC, disposto un minuto di silenzio per le vittime dell'incidente a Firenze

Quest'oggi una brutta notizia ha sconvolto tutto il Bel Paese: un incidente sul lavoro ha tolto la vita a tre operai, morti dopo la caduta di un'impalcatura.

La FIGC ha, giustamente, deciso di non rimanere indifferente davanti a questo triste episodio che non dovrebbe mai accadere. Per questa giornata del campionato italiano, la 25esima, è infatti stato istituito un minuto di silenzio in onore e in ricordo delle vittime che ci hanno lasciato in data odierna. Ovviamente, anche noi di Laziopress.it ci uniamo al cordoglio ponendo le più sentite condoglianze alle famiglie dei deceduti, sperando che queste tragedie non accadano più.

Di seguito la nota ufficiale della FIGC:

"In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana".