GdS | Questa Lazio non ha limiti: Baroni e la sua macchina quasi perfetta

Una Lazio senza freni supera anche il Porto in Europa League. Il gol di Pedro in pieno recupero regala l’undicesima vittoria stagionale su quindici partite, la nona nelle ultime dieci, consolidando il primo posto in solitaria nel girone. La squadra di Baroni ha ormai imparato a gestire diversi tipi di partite, adattandosi alle varie situazioni all'interno della stessa gara e dimostrando di non mollare mai.

Qualificazione quasi blindata

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la qualificazione al turno successivo (almeno ai playoff) è già assicurata a metà della fase iniziale. Inoltre, il successo contro il Porto segna la prima vittoria stagionale contro una grande squadra, dopo il pareggio con il Milan e la sconfitta contro la Juventus.

Una macchina quasi perfetta

La Lazio si conferma una macchina ben oliata e quasi impeccabile: la vittoria contro il Porto è stata meritata, anche se ci sono stati momenti di difficoltà, in particolare all’inizio del secondo tempo, subito prima del pareggio avversario. Tuttavia, la squadra ha mantenuto coesione e solidità, qualità che forse mancavano nelle prime partite della stagione. Ora la Lazio sa ragionare e scegliere con intelligenza il momento giusto per attaccare.