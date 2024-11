Porto, Bruno: "L'arbitro pendeva per la Lazio, evidente"

Il Porto perde 2-1 contro la Lazio. Una sconfitta che logicamente brucia per i portoghesi, arrivata nel recupero, a pochi istanti dal fischio finale dopo un match giocato sicuramente ad alto livello, sopratutto nei secondi 45 minuti. In casa Porto tutti hanno parlato di una sconfitta ingiusta, per primo il mister dei biancoblu. La delusione è tanta per l'allenatore Vitor Bruno forse troppa al punto da rilasciare pesanti dichiarazioni sull'arbitro Georgi Kabakov ed i suoi collaboratori. L'allenatore del Porto ha parlato a lungo della direzione arbitrale analizzando addirittura dei dettagli accaduti in campo come nemmeno un opinionista moviolista riesce a fare nei salotti televisivi post match. Tutto ciò è avvenuto ai microfoni di Sport Tv.

Le parole di Vitor Bruno sul match

Sono profondamente deluso dal risultato, che è stato totalmente ingiusto visto quello che abbiamo fatto durante la partita. Abbiamo avuto le occasioni per segnare prima, nel primo tempo, poi abbiamo subito un gol proprio alla fine, con una mossa strana. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, abbiamo inseguito il risultato, abbiamo pareggiato, la squadra ha fatto bene e poi, nell'ultima azione e dobbiamo prenderci delle responsabilità.

Le dichiarazioni del mister portoghese sull'arbitraggio