Hellas Verona, annunciato il sostituto di Baroni: il comunicato ufficiale

Marco Baroni, dopo aver ottenuto una sorprendente salvezza nella stagione precedente, ha scelto di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera trasferendosi alla Lazio. Per lui, la squadra biancoceleste rappresenta una grande opportunità per fare un salto di qualità e dimostrare di non essere solo un allenatore di squadre in lotta per non retrocedere. Questo rappresenta una significativa perdita per l'Hellas Verona che, dopo averlo lasciato partire, ha avviato la ricerca di un sostituto trovandolo in Paolo Zanetti. L'ex tecnico dell'Empoli guiderà la squadra scaligera a partire da questa estate con l'obiettivo di raggiungere nuovamente la salvezza, possibilmente con meno tensioni rispetto alla stagione appena conclusa.

Di seguito l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Zanetti sulla panchina gialloblù.