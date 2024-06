La Repubblica | Occasione da prendere al volo per il nuovo '10' della Lazio: costo 10 milioni

Nell'edizione odierna de La Repubblica, è caccia al nuovo numero 10 della Lazio, che dovrà prendere il testimone ‘magico’ di Luis Alberto.

Stengs più in vantaggio, si lavora anche per Spertsyan e Dele-Bashiru

Il nome che sta girando da diversi giorni è sempre quello dell’olandese Stengs (costo intorno ai 18 milioni). In alternativa ci sarebbero l’armeno Spertsyan (circa 20 mln) e il nigeriano Dele-Bashiru (5-7 mln). E a Baroni piace Suslov del Verona.

Per il dopo Luis Alberto, si sogna Lo Celso

Sarebbe un occasione da prendere al volo invece per il nazionale argentino classe 96 Giovani Lo Celso, in scadenza tra un anno col Tottenham. Profilo bocciato un anno fa proprio dall'ex allenatore della Lazio e che oggi invece sarebbe l'ideale per Baroni: costo del cartellino circa 10 milioni.