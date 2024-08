Ora è il turno di Zaccagni: i migliori numeri 10 della storia della Lazio

In un'estate in cui sono andati via colonne portanti di questo spogliatoio un'ampia discussione si è aperta anche su chi dovesse prendere i numeri di maglia indossati per anni ad esempio da Luis Alberto, Immobile o Milinkovic. Al momento solo il "Diez" ha trovato nuova dimora sulle spalle di Mattia Zaccagni che lasciato la sua ormai famosa 20 a Loum Tchaouna; mentre l'impressione è che si dovrà attendere ancora parecchio per vedere qualcuno con la “17” del King o la “21” del Sergente. Nel frattempo c'è stato anche un bel passaggio di consegna per la maglia numero 6 tra Lucas Leiva e Nicolò Rovella come testimoniato anche sui rispettivi profili Instagram con delle stories condivise ormai un paio di settimane fa.

Il numero dieci, inutile nasconderlo, è il numero più ambito di ogni spogliatoio e simboleggia il fantasista ed il giocatore qualitativo per eccellenza della squadra, ma quali sono i numeri 10 più forti della gloriosa ed ultracentenaria storia della Lazio?

Abbiamo cercato di raggrupparli in ordine cronologico partendo dagli anni del primo storico Scudetto fino ad arrivare ai giorni d'oggi…

P.S. Con la speranza che non si offenda chi non è stato inserito in questa breve raccolta

I migliori numeri dieci della storia della Lazio

Anni '70

Mario Frustalupi

Vincenzo D'Amico

Anni '80

Michael Laudrup

Anni '90

Paul Gascoigne

Thomas Doll

Aron Winter

Roberto Mancini

2000-10

Hernan Crespo

Dejan Stankovic

Mauro Zarate

2010 - 2024

Felipe Anderson

Luis Alberto