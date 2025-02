Dopo non essere riuscita a concludere la trattativa per Cesare Casadei, la Lazio nella giornata di oggi ha chiuso due colpi: Reda Belahyane e Oliver Provstgaard andando a rinforzare il centrocampo, rimasto sguarnito ulteriormente dopo la partenza di Castrovilli, e la difesa aggiungendo un giovane di prospettiva senza occupare posti in lista. Mancano 24 ore e poi ci sarà il triplice fischio del mercato, vedremo se ci saranno ulteriori mosse biancocelesti con alcuni tavoli ancora aperti soprattutto per quel che riguarda le cessioni.

La situazione legata a Loum Tchaouna

L'ala francese in questa prima parte di stagione non si è particolarmente distinta, mostrando il suo potenziale solo a sprazzi partendo nelle gerarchie sempre dietro a Isaksen. In questa finestra di mercato alcune squadre hanno bussato alla porta della Lazio e hanno chiesto informazioni sul calciatore con la dirigenza biancoceleste che sta pensando al da farsi. Qualche nome come sostituto di Tchaouna è già uscito nei giorni scorsi con i riflettori che si sono puntati su Cyril Ngonge, vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle ultime ore.

