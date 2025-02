Provstgaard è sbarcato a Fiumicino: foto e video del suo arrivo

Nel pomeriggio la Lazio ha battuto due colpi sul calciomercato: per il centrocampo, la società ha individuato in Belahyane il profilo perfetto; per quanto riguarda il reparto difensivo invece, Oliver Provstgaard è il prescelto. In queste settimane, l’assenza di Patric ha scombussolato i piani di Baroni che era riuscito a ruotare perfettamente la rosa con le tre competizioni. Il difensore danese classe 2003 può crescere tranquillamente sotto l’esperienza di Romagnoli e Gigot.

L’arrivo del difensore danese a Fiumicino

In questi minuti, Provstgaard è sbarcato a Fiumicino e domani mattina, insieme a Belahyane, sosterrà le visite mediche. Ecco alcune immagini e video del suo arrivo a Roma.

Foto e video dell’arrivo di Provstgaard a Fiumicino