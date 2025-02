Roma-Napoli 1-1, apre Spinazzola chiude Angelino nel finale

Nella cornice dello Stadio Olimpico è andato in scena quello è chiamato da anni il derby del sud ( o del sole ) tra Roma e Napoli. Due squadre con obiettivi ben diversi. I partenopei di Conte giocano ogni singola partita con il coltello tra i denti per conquistare la vetta con un'unica meta: riportare il tricolore a Napoli.

Dall'altra parte i giallorossi, stagione deludente e ricerca di una rivalsa che mai veramente arriva in termini di classifica e prestazioni. Tanti alti e bassi e la saggezza del testaccino Claudio Ranieri che vuole onorare tifosi e maglia col massimo dell'impegno possibile sul rettangolo verde.

Al di fuori del campo due tifoserie che si somigliano tanto, sopratutto nel folklore, napoletani e giallorossi che in comune hanno anche un appassionato gemellaggio ( passato ) che durò molti anni e che li vide per parecchio come fratelli dello stesso sangue in regioni diverse, per questo anche nella tribuna tevere dell'Olimpico, quando gioca l'As Roma, dominano striscioni di tanti club campani e lo stesso accade in Campania con vere e proprie colonie giallorosse dall'accento partenopeo.

L'andamento del match

Il primo tempo vede protagonista la squadra ospite. Un dominio partenopeo che si appresta in ogni statistica: possesso palla, azioni d'attacco e tiri in porta. A sbloccare il risultato è un ex, Leonardo Spinazzola, sigla lui lo 0-1 con cui si chiude il primo tempo, con un pallonetto preciso che scavalca Svilar.

Il secondo tempo si apre come si era chiuso. Il copione è lo stesso, il Napoli che fa la partita e la Roma che prova con grinta a trovare uno spunto per rendersi pericolosa. I giallorossi ci provano per lo più con le palle da fermo, un palo esterno arriva dai piedi di Paredes su calcio di punizione. La squadra di Conte risponde dominando ma senza concretizzare le azioni d'attacco. Alla fine ne approfitta la squadra di Ranieri che trova con un bel tiro di Angelino il gol del pareggio, finisce 1-1.

Le rispettive classifiche

Il Napoli di Antonio Conte esce amareggiato dallo stadio Olimpico di Roma. Un solo punto e tre punti sfumati a pochi istanti dal triplice fischio finale. I punti sono 54 e il primo posto è saldo, salta però l'allungo sull'Inter, diretta rivale.

In casa Roma un sorriso invece. La classifica è ancora deludente, nono posto e 31 i punti attuali ma sicuramente pareggiare con la capolista è qualcosa che lascia una sensazione positiva.