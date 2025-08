Ruggeri pronto a salutare la Lazio a titolo definitivo

I piani dirigenziali della Lazio in questa sessione di mercato hanno il compito di sfoltire la rosa a disposizione di mister Sarri non potendo inserire nuovi calciatori nel roster 2025/26. In attesa di capire la scelta di Mau per i tagli obbligatori da fare per le liste un giovane prodotto della Lazio è pronto a salutare Formello.

Ruggeri saluta la Lazio

Andrea Ruggeri - Via Onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, a seguito di un incontro tenutosi due giorni con l'agente Giuseppe Riso, che cura gli interessi di Fabio Andrea Ruggeri, la Lazio non gli rinnoverà il contratto.

Pronto il trasferimento alla Carrarese

Sempre secondo Il Messaggero, il club biancoceleste sarebbe pronta a dare il via libera per il trasferimento a titolo definitivo di Fabio Andrea Ruggeri alla Carrarese, che attualmente milita in Serie B.