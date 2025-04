Verso il Parma con i titolarissimi: le ultime da Formello

Nel sabato in cui si sarebbe dovuto giocare Lazio-Parma con la gara spostata poi a lunedì, i biancocelesti nella mattinata di oggi sono scesi in campo nel Centro Sportivo di Formello per prepararsi alla squadra di Chivu.

Gli assenti

Insieme al resto del gruppo squadra non si sono visti i tre assenti cui Baroni dovrà far fronte, oltre all'ormai lungodegente Patric anche Nuno Tavares che ancora non si rivede dopo il nuovo infortunio subito contro il Bodø Glimt e poi Lazzari, uscito anzitempo per un infortunio al polpaccio subito nella gara di mercoledì contro il Genoa.

Le prove tattiche

Baroni - LazioPress

Dopo il riscaldamento e qualche breve esercizio col pallone, Baroni ha dato il via subito alle prove tattiche. Con un solo impegno rimasto a settimana la Lazio deve fare all-in sul campionato e le indicazioni dal campo suggeriscono proprio questo con Baroni che ha oggi provato la formazione titolarissima della Lazio con Mandas in porta, Marusic e Pellegrini sulle fasce con la coppia Gila e Romagnoli al centro. In mediana confermati Rovella e Guendouzi, mentre davanti si avrà l'attacco che ha illuminato le migliori gare die biancocelesti in questa stagione con il tandem Taty-Dia supportati ai lati da Zaccagni e Isaksen.