La Lazio e i suoi tre pilastri in attacco: i numeri di Zaccagni, Pedro e Isaksen

Nella folle notte di domenica sera la Lazio si è presa a San Siro, battendo i padroni di casa con un goal di Zaccagni e un rigore di Pedro all’ultimo minuto che hanno permesso ai biancocelesti di ritornare a vincere, di riprendere i tre punti di salire in classifica. La prestazione di domenica era proprio quello che serviva per rialzarsi da un periodo di risultati altalenanti: due pareggi in campionato (rispettivamente contro Napoli e Venezia); una sconfitta in Coppa Italia.

Le ”ali” della Lazio: Zaccagni, Pedro e Isaksen

I risultati dell’ultimo periodo sono stati frutto anche di importanti assenze, prima fra tutte quella che centravanti argentino Castellanos, infortunatosi nel match contro il Napoli. Nonostante ciò, la Lazio può contare sulle sue ali: Zaccagni, Pedro e Isaksen. Tutti e tre sono stati decisivi in momenti diversi sul campo di San Siro.Il vantaggio del capitano, l’assalto finale del danese che, prima ancora, aveva causato il rosso di Pavlovich, infine il rigore dello spagnolo. Come riporta il Corriere dello Sport, in tre contano 24 goal: Zaccagni 10 (con 8 assist) Pedro 10 (con 3 assist) e Isaksen 4 (con 4 assist) tra campionato e coppe.

