Lazio, Pedro si riconferma ancora fondamentale: il rinnovo una priorità

A due giorni dalla folle notte di San Siro non si può che riconfermare la grande prestazione della Lazio, nel collettivo e nei singoli. Una partita giocata quasi perfettamente contro un Milan in crisi e determinato nel vincere davanti ai propri tifosi, la Lazio ha avuto la meglio, grazie al col Zaccagni e al rigore finale di Pedro. Un match emozionante per i tifosi quanto fondamentale in ottica Champions: altri tre punti per risalire in classifica ed evitare il sorpasso di Fiorentina o Bologna.

L’importanza di Pedro: il rinnovo

Domenica Pedro si è riconfermato fondamentale per la Lazio di Baroni e ha siglato il rigore finale che ha permesso la vittoria alla Lazio. Un vero e proprio mito, un campione, un eterno giovane, una pedina fondamentale nello scacchiere di Baroni. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, anche la società è consapevole dell’importanza del giocatore spagnolo: Lotito e Fabiani hanno intenzione di blindare il campione e quest’estate si discuteranno i termini per proseguire ancora insieme, almeno un altro anno. Quella di domenica è soltanto una conferma di quanto la Lazio attuale abbia tanto da imparare da chi, nonostante una carriera di vittoria, non smette mai di dare il massimo e regalare emozioni.

Continua nella prossima pagina