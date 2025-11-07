Italia, ultima chiamata per il Mondiale, Gattuso prepara le sfide: e Zaccagni...

Obiettivo Mondiale: l’Italia si gioca tutto nelle ultime due gare

È tempo di verdetti per l’Italia di Gattuso, attesa dalle ultime due partite di qualificazione al Mondiale contro Moldavia e Norvegia. Gli azzurri hanno già messo al sicuro un posto ai playoff grazie alla vittoria contro Israele a Udine, ma il pass diretto resta un sogno quasi irrealizzabile: la Norvegia, per essere scavalcata, dovrebbe infatti inciampare contro l’Estonia prima dello scontro diretto.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il ct non intende correre rischi: Tonali, Frattesi e Cambiaso, tutti diffidati, resteranno precauzionalmente fuori, così come Chiesa e Zaniolo, ancora alla ricerca della migliore condizione.

Scelte mirate e ritorni importanti: dentro Zaccagni e Politano

Per le sfide decisive, Gattuso recupera Politano e Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, mentre dovrà rinunciare a Spinazzola, fermato dalla pubalgia.

Possibili novità a centrocampo con Ricci e Buongiorno, che potrebbero ricevere la prima convocazione, mentre Locatelli e Cristante restano punti fermi. In attacco è aperto il ballottaggio tra Piccoli e Scamacca, con Kean, Retegui e il giovane Pio Esposito pronti a subentrare e Raspadori nel ruolo di jolly offensivo.

L’Italia si prepara così a due partite cruciali: l’obiettivo è chiaro, mantenere viva la speranza mondiale fino all’ultimo minuto.