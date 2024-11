Lazio-Cagliari | Pellegrini: "Siamo un gruppo molto affiatato. Tavares? Miglior terzino sinistro d'Europa. Sul Cagliari..."

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel di Luca Pellegrini in vista del match tra Lazio e Cagliari, in programma per lunedì 4 novembre alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma, valevole per l'undicesima giornata di campionato.

Le parole del difensore biancoceleste

Chiaramente l'entusiasmo è un amico in questo momento, ma non deve diventare leggerezza o presunzione. Bisogna ricordarsi che le prestazioni sono frutto della dedizione, dell'impegno, del mettersi a disposizione, per cui l'entusiasmo deve essere un amico e deve continuare ad esserlo.

Qual è il più grande merito di mister Baroni?

Il mister ha tanti meriti, è una persona equilibrata, che non ha sbagliato un discorso nel pre-partita, e su questo è si vede che ha giocato a pallone per tanto tempo. È una persona molto empatica, riesce a capire bene i momenti. È troppo importante tenerci tutti sottopressione perché non è una cosa negativa, ci alza sempre la soglia dell'attenzione, a prescindere se uno parte dall'inizio o meno. Più che i risultato sono le prestazioni ad essere sempre convincenti e positive. Questa è la cosa più importante.

Questo è il miglior Pellegrini degli ultimi anni?

Sicuramente si può migliorare, non so se è il miglior Pellegrini, sicuramente l'equilibrio per la quale lavoro da tempo non c'è mai una fine, è da li che si inizia a lavorare di più. Sono soddisfatto e sto trovando più spazio rispetto agli anni scorsi. Anche se rispetto alla continuità è difficile, avendo davanti uno come Nuno che sta facendo un campionato e dei numeri pazzeschi, penso di non aver mai visto una roba del genere. Sto comunque giocando più quest'anno che l'anno scorso. Detto ciò si può sempre migliorare e dobbiamo essere bravi nell'ottica di gruppo a rubare un po' di qualità ad ognuno: nel nostro gruppo ci sono ragazzi con tante qualità come anche difetti. Noi dobbiamo prendere il positivo negli altri. Mi sembra un gruppo veramente affiatato. Sono contento di questa cosa, è bello, c'è entusiasmo, a prescindere dai risultati che danno uno mano, perché aiutano ad alimentare questa gioia, questa voglia di giocare. È uno stimolarsi continuo a vicenda.