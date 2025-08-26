Lazio, il titolo biancoceleste è in crescita: 40% in un mese
Nonostante il periodo negativo, la società biancoceleste può ritenersi fortunata per quanto riguarda le proprie azioni.
Nonostante quella di oggi, martedì 26 agosto 2025, non sia una giornata positiva per le borse europee, il titolo della Lazio sale sempre di più. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, la cifra raggiunta oggi (maggiore di un euro per azione) si era vista solo ad inizio anno.
La crescita del titolo biancoceleste
Tutto ciò vuol dire solo una cosa: il titolo della società della squadra capitolina continua a crescere sempre di più (nonostante il periodo difficile a causa dello stop del mercato).
Ieri, le contrattazioni sono state chiuse con un rialzo pari all'8%; ad oggi, invece, il rialzo è arrivato al 9%. Questo ha fatto sì che la quotazione del titolo della Lazio sia pari a 1,14 euro… ma non solo: per quanto riguarda la valutazione societaria, si fa riferimento a circa 76,21 milioni di euro. Il tutto si può riassumere dicendo che il titolo biancoceleste ha raggiunto in un mese una crescita pari al 40% (56%, invece, in un anno).
La sensibilità del titolo della Lazio
Importante, però, è ricordare che il titolo biancoceleste è soggetto a volatilità - proprio come spiega Calcio e Finanza - a causa del limite della quota che è veramente in circolazione sul mercato.
Questo, quindi, rende il titolo della Lazio molto precario e sensibile.