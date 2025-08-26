Lazio, il titolo biancoceleste è in crescita: 40% in un mese

Nonostante quella di oggi, martedì 26 agosto 2025, non sia una giornata positiva per le borse europee, il titolo della Lazio sale sempre di più. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, la cifra raggiunta oggi (maggiore di un euro per azione) si era vista solo ad inizio anno.

La crescita del titolo biancoceleste

Tutto ciò vuol dire solo una cosa: il titolo della società della squadra capitolina continua a crescere sempre di più (nonostante il periodo difficile a causa dello stop del mercato).

Ieri, le contrattazioni sono state chiuse con un rialzo pari all'8%; ad oggi, invece, il rialzo è arrivato al 9%. Questo ha fatto sì che la quotazione del titolo della Lazio sia pari a 1,14 euro… ma non solo: per quanto riguarda la valutazione societaria, si fa riferimento a circa 76,21 milioni di euro. Il tutto si può riassumere dicendo che il titolo biancoceleste ha raggiunto in un mese una crescita pari al 40% (56%, invece, in un anno).

La sensibilità del titolo della Lazio

Importante, però, è ricordare che il titolo biancoceleste è soggetto a volatilità - proprio come spiega Calcio e Finanza - a causa del limite della quota che è veramente in circolazione sul mercato.

Questo, quindi, rende il titolo della Lazio molto precario e sensibile.