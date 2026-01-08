Lazio-Fiorentina, tensioni tra Lotito e i tifosi biancocelesti: ecco cos'è successo

Al termine della gara Lazio-Fiorentina si è verificata un lite tra il gestore Claudio Lotito ed alcuni tifosi del club biancoceleste.

Lazio-Fiorentina: i tifosi contro Lotito

Al termine della gara Lazio-Fiorentina, che si è conclusa con un punto guadagnato per entrambe le squadre, il gestore Claudio Lotito si è fermato a discutere con alcuni tifosi del club biancoceleste che hanno cominciato a gridarli di andarsene. A placare la situazione è stata una guardia che ha accompagnato il gestore verso l'uscita.

