Calciomercato, nel mirino un terzino del Parma: di chi si tratta

Dopo una pausa nazionali decisamente turbolenta in casa Lazio, tra assenze e infortuni la squadra di Baroni torna in campo per affrontare per il posticipo della trentesima giornata di Serie il Torino, sfida prevista per lunedì 31 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. A 48 ore dal match la formazione titolare è ancora un rebus.

Lazio-Torino, le possibili scelte di Baroni

Il mister biancoceleste dovrà fare a meno di Castellanos, Ibrahimovic, Patric e Tavares per il match contro i granata, tutti out per infortunio. Un'altra assenza importante è anche quella di Vecino, squalificato contro il Bologna per somma di ammonizioni. Tra i vari dubbi di formazione c'è la questione sul sostituto del Taty: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Noslin sarebbe la scelta di Baroni per rimpiazzare l'argentino, fuori per il secondo stiramento della stagione. L'attaccante olandese nelle ultime gare a sostituzione del numero 11 infortunato ha fornito delle prestazioni deludenti, ma lunedì potrebbe esserci per l'ex Verona un'ulteriore chance. Dietro Noslin si contendono il posto di sotto punta Dia, Pedro e Dele-Bashiru, rientrato dopo l'infortunio alla caviglia.

Anche nel reparto difensivo sorgono dubbi: c'è un ballottaggio aperto tra Gila e Gigot che si giocano il posto di centrale a fianco di Romagnoli. Mentre sulle fasce Hysaj sarebbe in vantaggio su Lazzari a destra, e Marusic deve invece fare i conti con il rientro di Pellegrini, favorito sulla fascia sinistra.

Occhi puntati sul terzino del Parma

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il quotidiano segnala un nuovo nome in vista del mercato estivo: alla Lazio piace il terzino destro 25enne del Parma, Enrico Delprato. Nella sfida d'andata al Tardini contro i biancocelesti è stato proprio il classe 1999, ex Atalanta, a siglare il definitivo 3-1 a favore dei gialloblù.