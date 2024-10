Sport, inclusione, divertimento, emozione. Pomeriggio memorabile allo Stadio Olimpico per i bambini dell’Associazione Oltre il Blu di Termoli, realtà che si prende cura dei ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. In occasione del 9° turno di Serie A, i giovani tifosi, ospitati dalla società del Presidente Lotito, su segnalazione del Gruppo Molise Biancoceleste, hanno avuto l'opportunità di assistere alla gara Lazio-Genoa, insieme ai rispettivi genitori e accompagnatori, all’interno della “Quiet Room” della Tribuna Monte Mario.

Lazio-Genoa, allo Stadio Olimpico divertimento e inclusione nella "Quiet Room" per i bambini con autismo

Uno spazio pensato da Sport e Salute per ridurre gli stimoli sensoriali, offrire un ambiente sicuro, tranquillo e accogliente ai bambini con disabilità e disturbo dello spettro autistico. Un modo per vivere la partita in un luogo protetto, partecipare e sentirsi parte dello stesso grande movimento, dal campo agli spalti. L’iniziativa, al debutto nel massimo campionato di calcio, ha suscitato grande entusiasmo nelle famiglie e rappresenta un segnale importante verso una sempre maggiore sensibilizzazione su tematiche dell’inclusione sociale.

