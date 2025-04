Esclusiva, Carrera: "Vedremo la solita Atalanta. Critiche parte del gioco, conoscendo Baroni…"

La Lazio sfida l'Atalanta al Gewiss Stadium per cercare di portare a casa i tre punti su un campo difficilissimo, che mancano ormai da un mese in campionato, contro il Milan a San Siro. La squadra di Baroni nel 2025 non sta vivendo un buon periodo con i risultati che scarseggiano e le prestazioni che non decollano. Da qui a 15 giorni i biancocelesti si giocano la stagione a partire proprio dalla sfida alla Dea passando per il derby e culminando con il doppio confronto da dentro o fuori di Europa League contro i norvegesi di Bodø.

"La prima montagna da scalare" si chiama Atalanta e per analizzare il match di Bergamo è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni di LazioPress.it un ex nerazzurro: Massimo Carrera. Il tecnico ex-Juve e Spartak Mosca tra le altre ha sottolineato come la Dea nonostante tutte le polemiche giocherà al massimo delle potenzialità; sponda Lazio invece ha espresso massima fiducia ed ottimismo per questo finale di stagione e verso Baroni.

Massimo Carrera - Depositphotos

L'Atalanta arriva da due sconfitte consecutive, quanto possono avere inciso le questioni extra-campo?

Sicuramente sono rumori che infastidiscono la situazione tranquilla di una squadra, ci hanno messo anche loro del suo ma penso che l'Atalanta vada in campo per fare ancora bella figura in queste ultime partite

