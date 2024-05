Domani sera, allo stadio Olimpico andrà in scena l'ultima partita stagionale per la Lazio, che affronterà il Sassuolo già retrocesso. Ai biancocelesti servirà fare un punto per la matematica certezza di giocare in Europa League la prossima stagione. Dopo le parole di Igor Tudor in conferenza stampa, sono arrivate anche quelle di Luca Pellegrini al match program della sfida contro i neroverdi. Queste le sue parole

Frailli

Pellegrini sulla stagione attuale della Lazio

Sappiamo che è stata una stagione difficile, molto complicata anche sotto l'aspetto emotivo. Ora però mancano gli ultimi 90' da chiudere nel migliore dei modi

Pellegrini sulla qualificazione in Europa League e su Lazio-Sassuolo

Servirà prima di tutto una prestazione di livello contro il Sassuolo, non sarà una partita semplice: gli emiliani sono matematicamente retrocessi ma questo vuol dire anche che verranno all'olimpico senza pensieri. Dobbiamo vincere per qualificarci alla prossima Europa League, una competizione da giocare fino in fondo, ricordando il percorso positivo fatto quest'anno in Champions

Pellegrini sulla prossima stagione