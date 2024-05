E' arrivata la vigilia di Lazio-Sassuolo, gara importante per i biancocelesti che vogliono chiudere definitivamente il discorso Europa League davanti ai propri tifosi. Oltre alle parole di Pellegrini, all'interno del match program della sfida di domani sono presenti anche quelle di Mandas, protagonista assoluto degli ultimi mesi. Queste le parole del portiere greco

Per noi è stata una stagione difficile perché non siamo riusciti a confermarci nelle prime posizioni. Adesso però dobbiamo terminare con una vittoria contro il Sassuolo per salutare al meglio i nostri tifosi