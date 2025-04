Un comico veste inaspettatamente la maglia della Lazio

Si sta svolgendo la Youtuber League che vede impegnate ben 8 squadre con i rispettivi personaggi del web che si sfidano tra loro rendendola avvincente. In maniera inaspettata abbiamo visto vestire la maglia della Lazio ad un comico tifoso dei colori biancocelesti non è ma che forse un pò simpatizza avendo scelto la casacca con l'aquila sul petto. Parliamo di Andrea Pisani, protagonista anche dell'ultima edizione di LOL - Chi ride è fuori.

Inoltre Andrea Pisani, è anche molto attivo sui social lavorando in diversi sketch con vari colleghi, in primis nel famoso duo i Panpers. A far parlare di sè è anche il legame affettivo con Beatrice Arnera, anche lei attrice e comica con cui ha una figlia.

La partita di Youtuber League

La partita in questione dove possiamo vedere Andrea Pisani con la maglia celeste dei capitolini è Lazio-Verona. Match disputato a Milano. Penultima giornata della regular season: sfida che sa di spareggio per la Final Four tra due squadre vicine in classifica. Il Verona deve confermare le due grandi prove contro Napoli e Parma; la Lazio, invece, deve dimenticare il Derby.

Gli altri volti noti della Lazio Youtuber

Andrea Pisani è stato un calciatore d'eccezione, non figura infatti nella rosa fissa della Lazio Youtuber, era infatti riportato come giocatore d'ufficio. Inoltre abbiamo notato anche la scelta del numero di maglia che potrebbe essere un elogio a Ciro Immobile, che fino a pochi mesi fa era bandiera e capitano della prima squadra della capitale: Andrea Pisani ha scelto la maglia numero 17. Gli altri nomi sono noti ovviamente nel mondo del web, parliamo di youtuber spesso tifosi che hanno raggiunto la fama anche grazie al calcio e alla Lazio. Sicuramente questo non è il caso di Andrea Pisani come nemmeno di un altro nome importante, quello di Briga. Il cantante romano si è unito a questa competizione mostrando anche una buona capacità col pallone tra i piedi.