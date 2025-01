Lotito fa chiarezza sul caso: Immobile, Fazzini e sul Flaminio!

In occasione della festa per i 125 anni della Lazio, che si è tenuta in Campidoglio, il presidente Claudio Lotito ha avuto l’opportunità di intervenire su diversi temi caldi legati alla squadra e al futuro del club. Tra gli argomenti trattati, non sono mancati aggiornamenti sul mercato, la situazione di Ciro Immobile e il futuro dello Stadio Flaminio, tema che da tempo interessa i tifosi biancocelesti.

Mercato e Fazzini

Lotito ha affrontato anche il capitolo mercato, con una menzione particolare per il giovane Fazzini. Il presidente ha precisato di aver fatto un’offerta che considera “più che congrua” per il calciatore, sottolineando come l’importo offerto fosse superiore ai 10 milioni, una cifra che, secondo lui, non può essere considerata insignificante. Lotito ha inoltre precisato che, nonostante l’interesse per Fazzini, la sua partenza non è mai stata vista come una necessità assoluta: “Non è che o Fazzini o morte”, ha dichiarato con la consueta franchezza.

Fraioli

Immobile e il suo futuro

Un altro tema caldo è stato quello di Ciro Immobile, simbolo della Lazio negli ultimi anni. Il presidente ha confermato che Immobile è stato un punto di riferimento fondamentale per la squadra, ma ha spiegato che la sua decisione di trasferirsi all’estero, in un campionato diverso, è stata presa in un determinato momento della sua carriera. Lotito ha anche rivelato che il capitano biancoceleste gli ha chiesto di lasciarlo andare, e lui ha rispettato la sua scelta, senza ostacolarla. Nonostante ciò, il presidente non ha escluso che il futuro di Immobile possa ancora essere legato alla Lazio, ricordando che ogni storia dipende dai momenti che i calciatori vivono. Di seguito le sue parole:

“Immobile vorrebbe tornare? Ogni storia è legata a momenti specifici. Ciro è stato un punto di riferimento per la Lazio. Ha preso una decisione, è andato a giocare in un altro campionato. Mi ha chiesto di lasciarlo andare, e io l’ho fatto.”

Stadio Flaminio

Infine, Lotito ha aggiornato i tifosi sulla situazione dello Stadio Flaminio, un tema che da tempo è al centro del dibattito in casa Lazio. Il presidente ha fatto sapere che non ci sono nuovi sviluppi, chiarendo che i problemi burocratici relativi alla struttura vengono discussi internamente all’amministrazione comunale e non in pubblico. “Gli obiettivi si raggiungono, non si promettono”, ha concluso Lotito, facendo intendere che, nonostante le difficoltà, il progetto legato allo stadio potrebbe ancora vedere la luce, ma solo quando saranno raggiunti tutti i passaggi necessari. Con queste dichiarazioni, Lotito ha dato uno spunto per riflettere sul futuro della Lazio, tra mercato, scelte strategiche e progetti a lungo termine, ribadendo l’importanza di prendere decisioni ponderate per il bene della società.