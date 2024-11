WOMEN | Lazio-Como 7-2, goleada biancoceleste: i festeggiamenti social delle calciatrici

Clamoroso trionfo casalingo della Lazio per gli ottavi di finali di Coppa Italia contro un Como, annientato con un travolgente 7-2. Questo straordinario successo ha regalato alle biancocelesti le seconda vittoria in Coppa Italia e in automatico il passaggio del turno ai quarti di finale. Dopo numerosi risultati negativi in campionato, la vittoria di oggi ha dato una grande spinta a livello di morale e autostima per la Lazio, l'ultima sconfitta in Serie A risale allo scorso sabato proprio contro il Como, lo stesso dominato oggi per 7-2. Domani sarà un'altra giornata decisiva per la squadra di Grassadonia, che scoprirà il proprio destino: alle 17:30 si sfideranno Hellas Verona e Juventus agli ottavi di finale, la vincitrice del match affronterà in un doppio turno la Lazio. In attesa di scoprire chi sarà la prossima sfidante delle aquilotte nella coppa nazionale, le calciatrici hanno espresso tutto il loro orgoglio sui propri social.

Ines Belloumou

Clarisse Le Bihan

Giusy Moraca



Zsanett Kajan

Eleonora Goldoni

Il centrocampista biancoceleste non ha partecipato alla partita di oggi, Grassadonia ha scelto di tenere in panchina la Goldoni probabilmente in vista del prossimo match in cui sarà impegnata la Lazio contro l'Inter, ma nonostante la sua assenza in partita la giocatrice ha sostenuto la squadra, festeggiando l'importante vittoria.

Martina Colombo