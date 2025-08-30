Napoli vince al 96simo sul Cagliari, la Roma 1-0 sul Pisa con Soulè

Si chiude il sabato sera della seconda giornata di campionato. Due le partite a giocare: Napoli-Cagliari e Pisa-Roma. Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli soffre e fatica riuscendo a vincere solo all'ultimo istante ( 96simo ) grazie ad un gol di Anguissa.

Sull'altro campo anche la Roma di Gasperini vince faticando, davanti un Pisa di Gilardino ben organizzato che spesso si è reso pericoloso dalle parti di Svilar. Altro 1-0 per i giallorossi e punteggio pieno.

Pisa-Roma 0-1

I padroni di casa partono bene assediando i giallorossi. Due occasioni che potrebbero sbloccare il risultato a favore del Pisa, prima un colpo di testa di Meister con miracolo di Svilar e poi una conclusione fuori di poco dello stesso attaccante. La Roma nel primo tempo si vede poco in avanti e i toscani contengono senza problemi. Nel secondo tempo la musica cambia, il Pisa cala e i giallorossi approfittano. A decidere è Soulè con il suo sinistro preciso dopo un'azione corale. Nel finale la Roma rischia qualcosa ma porta a casa i tre punti.

Napoli-Cagliari 1-0

Partita a senso unico sicuramente ma a sfidare il Napoli c'è un Cagliari ben organizzato che riesce a disinnescare ogni attacco dei padroni di casa. A rotazione ci provano tutti ma quando Caprile tra i pali, quando la difesa sarda. Serve il minuto 96 per il gol della vittoria grazie ad Anguissa.