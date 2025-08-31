Stasera il ritorno all’Olimpico per Sarri e i suoi: probabili formazioni di Lazio-Verona

Dopo il passo falso all’esordio contro il Como, la Lazio torna all’Olimpico con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti stagionali davanti al proprio pubblico. I biancocelesti di Sarri devono fare i conti con diverse assenze pesanti, ma puntano sulla motivazione di tornare a vincere all’Olimpico dopo tanti mesi per ritrovare entusiasmo e concretezza. Di fronte ci sarà un Verona reduce dal pari con l’Udinese, squadra organizzata e difficile da affrontare, che proverà a colpire in ripartenza sfruttando la compattezza del suo 3-5-2. Una sfida che si preannuncia equilibrata e non semplicissima, tra due formazioni alla ricerca di conferme già in questo avvio di campionato.

Le idee di Sarri

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, la Lazio deve scrollarsi di dosso una brutta sconfitta e per farlo deve trovare l’antidoto giusto. C’è bisogno di segnare e, per questo, in attacco è stato scelto il Taty, avanti rispetto a Dia. A sinistra ci sarà il grande ex Zaccagni che intende rispondere allo sprone del tecnico ricevuto durante la conferenza stampa, accompagnato, sulla sinistra, dal giovane in crescita, Cancellieri. Sarri pare molto tentato da scegliere un profilo più esperto come Pedro e non ci dovremmo stupire se ciò accadesse. Per il centrocampo confermati Rovella e Guendouzi, mentre per la retroguardia in difesa Gila affiancherà Provstgaard nel suo “battesimo romano“, mentre Tavares proseguirà l’adattamento nei piegamenti. Il vero ballottaggio davanti a Provedel, portiere confermato fra i pali, riguarda Marušić e Lazzari con il montenegrino in vantaggio sul secondo.

