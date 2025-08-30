Romulo e l'intervista in cui parla dell'amore per la Lazio

Un amore breve ma intenso quello esploso in Romulo nei confronti della Lazio. L'ex centrocampista ha ripercorso il suo periodo con l'aquila sul petto senza tralasciare una lucida analisi sull'attuale momento della Lazio di Maurizio Sarri e sulla prossima sfida contro l'Hellas Verona, ambiente che Romulo conosce bene in prima persona.

Romulo sulla sfida con l'Hellas Verona

Il Verona ogni anno cambia tantissimi giocatori. Una delle qualità più grandi della Lazio, e di Lotito in particolare, è quella di riuscire a trattenere i suoi uomini a lungo. Questo permette alla squadra di creare automatismi e legami forti. Quando i giocatori si conoscono da tempo, il rendimento in campo migliora notevolmente.

Chi tiferà Romulo domenica sera

La Lazio e il Verona sono due club che porto nel cuore. Ho vissuto esperienze intense con entrambe le maglie. Non è facile per un giocatore sentirsi così legato a due squadre, ma è quello che provo. Tiferò per una bella partita, con emozioni da entrambe le parti.

L'indimenticabile arrivo nella capitale

Quando sono arrivato alla Lazio, mi sono sentito subito a casa. I tifosi mi hanno accolto con grande calore, e questo è qualcosa che non dimenticherò mai.

La Lazio di quest'anno